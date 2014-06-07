Инаугурация Порошенко: прибыл вице-президент США

В субботу, 7 июня, утром в Украину прилетела делегация США во главе с вице-президентом Джо Байденом, которая должна принять участие в инаугурации пятого президента Петра Порошенко

В состав делегации также вошли помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и ряд других политиков, сообщает ТСН.

Напомним, что церемония инаугурации начнется в субботу в 10 часов утра в Верховной Раде Украины.

Планируется, что представители американских властей проведут ряд встреч с лидерами Украины.

Как пишет издание, на инаугурацию Порошенко прибыл и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он приехал в шикарном кортеже из 11 автомобилей, а россияне - в скромном "Мерседесе".

Все подробности инаугурации Порошенко читайте в спецтеме "Главреда".