На инаугурацию Порошенко прилетит вице-президент США

Представлять США на инаугурации президента Украины Петра Порошенко будет вице-президент Джо Байден.

Об этом сообщил экс-посол США в Москве Майкл МакФол в своем Twitter.

По словам дипломата, на инаугурации Януковича правительство США представлял чиновник рангом ниже – советник президента США по вопросам безопасности Джеймс Джонс.

Напомним, Байден уже прилетал в Киев в апреле этого года.

Также напомним, что на 4 июня назначена встреча Петра Порошенко с президентом США Бараком Обамой – в Варшаве.

Стоит отметить, что встреча с избранным, но не вступившим в должность президентом – исключительная редкость в американской дипломатической практике