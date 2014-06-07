Жена обвиняемого в подготовке теракта против Путина чеченца Осмаева хочет воевать в АТО

Гражданская жена обвиняемого в подготовке теракта против президента России Владимира Путина уроженца Чечни Адама Осмаева хочет принять участие в АТО на востоке Украины.

Как сообщила Амина Окуева, она сейчас проходит подготовку в одном из подразделений Нацгвардии и уже получила военный билет, пишет Интерфакс-Украина.

Женщина, работавшая в Одессе в одной из поликлиник, не захотела рассказать о подробностях своей подготовке. При этом она отметила, что в АТО она хотела бы принимать участие как боец, а не как медработник. Но отметила, что будет делать то, что ей скажут, выполнять ту работу, в которой будет большая потребность.

Также Окуева сообщила, что работает над тем, чтобы создать в Украине батальон из людей, входящих в организацию "Свободный Кавказ", прошедших Первую чеченскую войну.

"Эти люди, их около 2 тыс. человек, сейчас они находятся в других странах – Турции, Грузии, но они готовы воевать на стороне Украины против Российского империализма", - сказала Окуева.

По ее словам, проблемой на пути создания такого батальона является отсутствие возможности создавать такие подразделения из граждан других государств.

Напомним, 4 января 2012 г. в частной квартире на Тираспольской улице Одессы случайно взорвалась бомба, собранная проживавшими там тремя людьми. Один из них, гражданин России Руслан Мадаев, погиб на месте. Правоохранители задержали гражданина Казахстана Илью Пьянзина, который указал на скрывшегося Осмаева как на лидера группы. Спустя некоторое время Осмаев тоже попал в руки правоохранителей.



Задержанные признались сотрудникам СБУ и ФСБ, что готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова. По версии спецслужб, покушение они готовили по заданию лидера северокавказских боевиков Доку Умарова.