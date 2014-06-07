Порошенко: Украина была и будет унитарной страной с единственным государственным языком

Украина была, есть и будет унитарным государством, а украинский будет единственным государственным языком в стране. Но при этом русскоязычные и люди, говорящие на других языках, не будут ущемлены в правах.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде, пишет УНИАН.

Порошенко пообещал обеспечивать свободное использование русского языка на территории Украины.

"Жить свободно означает и свободно разговаривать на родном языке, руководствоваться 10 статьей Конституции, а она определяет украинский язык как единственный государственный, и гарантирует свободное развитие русского и других языков. Слово труд, мир, зарплата, пенсия, стипендия звучат очень похоже, что на украинском, что на русском", - подчеркнул он.

"Украина должна построить у себя такую политическую систему, которая гарантирует все права и свободы человека. Хотел бы подчеркнуть преданность идеи парламентско-президентского государства", - заявил он.

Порошенко также рассказал, как уничтожить коррупцию в Украине.

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