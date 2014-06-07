Под Славянском задержаны российские журналисты: шпионили для ДНР

В пятницу, 6 июня, в зоне АТО на Донбассе бойцы Национальной гвардии задержали двоих российских журналистов телеканала "Звезда", которых подозревают в шпионаже.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Журналисты были задержаны возле одного из блокпостов украинских силовиков, поэтому их подозревают в наблюдении и сборе информации. У них при себе были документы, подтверждающие аккредитацию при самопровозглашенной "Донецкой народной республике".

Сейчас задержанные переданы представителям СБУ для уточнения обстоятельств и цели пребывания вблизи блок поста.

Российские СМИ любопытно трактуют ситуацию с задержанием журналистов. Они якобы ехали освещать инаугурацию Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что журналисты российского телеканала "Звезда", курируемого минобороны России, пропали после обыска, проводимого Нацгвардией на подъезде к Славянску. Оператор Андрей Сушенков и звукоинженер Антон Малышев, находящиеся в командировке под Славянском, перестали выходить на связь в пятницу днем.

МИД России уже обратился к Украине с просьбой освободить журналистов "Звезды" и просит "руководствоваться принципами, принятыми в демократическом обществе", о которых в своей инаугурационной речи заявил Порошенко.

Напомним, что Порошенко пообещал: освобождение от уголовной ответственности тех, на чьих руках нет крови украинских воинов и мирных людей, и тех, кто не причастен к финансированию терроризма, контролируемый коридор для российских наемников, которые захотят вернуться домой и мирный диалог.

"Понятно, что не со стрелками, абверами, бесами и прочей нечистью. Речь идет о диалоге с мирными гражданами", - описал свой план глава государства.