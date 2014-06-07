У Путина считают Порошенко серьезным партнером, но визит пока не планируют

Руководство России считает нового Президента Украины Петра Порошенко серьезным партнером для дальнейшего диалога между странами.

Об этом заявил посол РФ в Украине Михаил Зурабов после церемонии инаугурации Президента, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Президент России Владимир Путин, указывая на то, что его диалог с Порошенко возможен, обращал внимание на то, что ответственность за трагедию востока, в том числе военную трагедию востока, на Порошенко на сегодняшний день не лежит. И это дает возможность России видеть в нем партнера для переговоров и рассматривать, конечно, его как серьезного партнера для внутриукраинского диалога", - сказал посол.

По словам Зурабова, новый украинский Президент уже взял на себя полномочия верховного главнокомандующего Вооруженными силами и таким образом, он возложил на себя ответственность за дальнейшее развитие событий в стране.

В то же время посол заметил, что официальные визиты представителей российской власти в Украину и украинской – в Россию пока не планируются, пишет "Интерфакс-Украина".

"Не думаю, что какие-то официальные визиты в ближайшее время возможны. Они скорее будут носить рабочий характер", - сказал Зурабов.

По мнению дипломата, сейчас стороны находятся в начале диалога. "Сам факт, правда краткой, но встречи президентов двух стран, факт возвращения посла и его присутствие на инаугурации – сигнал к тому, что мы готовы восстановить диалог", - сказал он.

Он спрогнозировал, что с этого момента диалог может очень быстро форсироваться. "Какие-то контакты людей, которые готовы обсуждать детали, поиск развязок, а не поиск того, что нас разделяет. Это, возможно, вопрос ближайших дней", - подчеркнул посол.

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