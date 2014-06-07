Порошенко сразу после инаугурации провел ряд встреч с иностранными лидерами

Президент Украины Петр Порошенко сразу после церемонии инаугурации провел ряд двусторонних встреч с представителями иностранных государств.

Первой стала его встреча с премьер-министром Канады Стивеном Харпером, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи, Порошенко выразил убеждение, что Украина и Канада могут открыть новую страницу двусторонних отношений и работать над их развитием.

"Я уверен, что после инаугурации мы можем открыть новую страницу отношений между Украиной и Канадой", - сказал Президент.

Порошенко также поблагодарил Харпера за поддержку Украины.

"Мы благодарны, что Канада поддерживает Украину, украинское единство, солидарность, борьбу Украины за территориальную целостность и независимость", - заявил он.

Президент Украины высоко оценил взаимоотношения между народами двух стран и поблагодарил Харпера за поддержку украинской диаспоры в Канаде.

"Благодарен за особое отношение к украинской диаспоре в Канаде на правительственном уровне. Считаю, что это также укрепит наши связи", - сказал он.

"Канада – первое государство, признавшее независимость Украины. Поэтому считаю символичным, что вы первая официальная делегация, с которой я встретился в качестве Президента", - отметил Порошенко.

Харпер, в свою очередь отметил, что Канада солидарна с украинским народом и "верит в его европейское будущее".

Отметим, что кроме канадского премьера Порошенко встретился с федеральным президентом Швейцарской Конфедерации, действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером, президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым, вице-премьер-министром Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сообщал "Главред", инаугурация Порошенко состоялась сегодня в Верховной Раде.

На ней присутствовали 56 делегаций, из которых 23 – на уровне глав государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций.