Новые атаки террористов на Луганщине: захвачено здание СБУ и авиаремонтный завод

В Луганской области вооруженные боевики захватили управление СБУ в Алчевске и Луганский авиационно-ремонтный завод.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД передает "ЛигаБизнесИнформ".

"30 вооруженных людей, одетых в камуфляжную одежду, сломали замок на входной двери и проникли в помещение Алчевского городского отдела УСБУ (ул. Ленина, 10)", - говорится в сообщении.

По данным милиции, террористы находятся внутри здания.

Кроме того, силовики сообщили, что 6 июня около 50 вооруженных террористов захватили "Луганский авиационно-ремонтный завод" – они выгнали рабочих и заявили, что берут предприятие под свой контроль.

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