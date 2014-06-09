Для Кремля в Раде формируют группу депутатов-шпионов с зарплатой в 250 тысяч - СМИ

В Верховной Раде для шпионажа в пользу Кремля и лоббирования интересов России пытаются собрать депутатскую группу из перебежчиков-регионалов, что вызвало много внимания.

Эту информацию подтверждают и сами регионалы, пишет ТСН.

"Последние события в Украине лишили Партию регионов доверия Кремля, и московские хозяева решили создать в стенах парламента новый "боевой отряд". Впрочем, действующие лица все те же - бывшие участники большинства Виктора Януковича. Их выход из фракции регионалов никак не связан с внезапным появлением угрызений совести. Основная мотивация - деньги.

По нашим данным, ежемесячную нелегальную зарплату установили на уровне 200-250 тыс. долл., а разовая плата за вход составит от 300 тыс. долл. до 1млн долл.", - говорится в сообщении.

"Это действительно так. Дело в том, что в последнее время 21 депутат вышел из фракции Партии регионов. И они образуют между собой группу. Какие у них планы, я не знаю, но то, что вы сказали, что предлагаются там очень большие деньги, я это слышал", - подтвердил регионал Александр Волков.

По данным агентства, кассирами, которые выплачивают эти невероятные суммы, по достаточно убедительным данным, являются члены правительства Януковича и Азарова - Сергей Арбузов и Александр Клименко. Долларовым источником прокремлевской группы называют Сергея Курченко, который фактически является финансовым распорядителем семьи Януковича.

Политолог Тарас Березовец даже назвал конкретные фамилии участников новой силы в парламенте.

"Центром этих людей является одиозный регионал Виталий Грушевский. Кроме Виталия Грушевского в состав этой группы входят такие известные депутаты, как Елена Бондаренко, например, Владимир Олийнык, Владислав Лукьянов и другие. Цель этой группы до конца не понятна, но, очевидно, что она должна, во-первых, отстаивать интересы Российской Федерации, в частности, срывать любые законопроекты, которые касаются усиления антитеррористической операции. И, кроме того, семья лелеет надежду, что эта "русская группа" каким-то мифическим образом подготовит их реабилитацию и возвращение в Украину", - отметил он.

Отметим, что бывшие и даже нынешние члены фракции Партии регионов в парламенте, как минимум, не опровергают эти подозрения.

"Я никогда не войду ни в одну из групп кремлевского влияния. Это все, что я могу сказать", - заявила Анна Герман.

"То, что сейчас на слуху - с точки зрения формирования пятой, очередной колонны России в парламенте - в случае, когда эти процессы будут углубляться, я буду первый, кто будет заявлять, что этот парламент необходимо распустить. В случае углубления угроз формирование пятой колонны, которая будет работать против национальных интересов Украины в высшем законодательном органе", - сказал в свою очередь нардеп из группы "Экономическое развитие" Анатолий Кинах.

Аннексировав Крым, Москва фактически потеряла Украину - это между собой признают и в Кремле. Но Владимир Путин разрабатывает коварный "план Б".

"Надо остаться в Украине, и это можно сделать, безусловно, только через политику - им нужен политический инструмент для того, чтобы так или иначе свои интересы отстаивать - это первое. Второе - иметь информацию изнутри, знать, что происходит, быть в курсе реальных событий, имея своих агентов влияния. И это как раз для нас является очень опасно", - предостерегает эксперт Виталий Бала.

видео: ТСН.