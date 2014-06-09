Украина говорит о выполнении мирного "плана Порошенко" по Донбассу, Россия – о прекращении АТО

Участники трехстороннего контактной группы - Украины, России и ОБСЕ - пришли к взаимопониманию по ключевым этапам выполнения плана Президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает департамент информационной политики МИД Украины.

Представители сторон 8 и 9 июня провели три заседания. В результате стороны пришли к "общему пониманию по ключевым этапам выполнения упомянутого плана и перечню первоочередных задач, достижение которых будет способствовать деэскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины", говорится в сообщении украинского МИДа.

Участники контактной группы договорились о продолжении встреч в этом формате.

В свою очередь уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что Москва настаивает на прекращении военной операции на юго-востоке Украины, сообщает Интерфакс.

"Мы очень рассчитываем на то, что эти обещания воплотятся, наконец, в конкретные дела", - сказал Долгов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что в воскресенье, 8 июня, Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана заявил о необходимости прекращения огня на востоке страны уже на этой неделе.

Также напомним, что Порошенко изложил план мирного урегулирования на Донбассе 6 июня во время своего визита во Францию.