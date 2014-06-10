Россия давно готовила войну за Крым и путинскую агрессию против Украины - эксперт

Украинские эксперты в сфере безопасности давно знали о подготовке Россией к войне против Украины, но предыдущие власти Украины к ним не прислушались.

Об этом заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью агентству "Українські новини".

"Знали давно. Волнения были еще со "времен Тузлы" (острова, из-за которого был территориальный конфликт двух стран в 2003 году - ред.), и именно после них в Киеве появился Виктор Янукович. А военно-политическое руководство страны о подготовке России к войне за Крым, да и о возможности агрессии путинского Кремля предупреждали не раз", - сказал он.

"Например, вместе с экс-секретарем СНБОУ Владимиром Горбулиным в 2009 г. я писал о завершении Россией подготовки к войне с Украиной. Затем еще раз – уже самостоятельно - написал об этом в "Восточной стратегии" (своей книге - ред.). Там, во втором романе дилогии, довольно детально расписано, как спецслужбы России работали в Украине, и какие спецоперации реализовывали", - также отметил Бадрак.

"Другое дело, что в это время уже и руководство Украины ориентировалось на "ЦУ" из Москвы, так что предупреждать после 2010 года (при президентстве Януковича - ред.) было попросту некого. До того был Виктор Ющенко, занятый войной со своими премьерами. А в короткий промежуток времени, от Тузлы до окончания президентской каденции, Леонид Кучма заботился преимущественно об обеспечении собственной безопасности после ухода с Банковой. В общем, никому дела не было не только до обеспечения безопасности государства, но и до реализации внятной политики в Крыму и в восточных регионах", - добавил военный эксперт.

Напомним, Бадрак в своем интервью также спрогнозировал, сколько могут продлиться боевые действия на востоке Украины.