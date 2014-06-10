Штаб АТО: команды о сворачивании спецоперации на Донбассе пока нет

Силовики будут действовать по приказу.
Антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается.
Об этом заявил руководитель группы информирования АТО Владислав Селезнев, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, о сворачивании операции речь пока не идет, однако если будет такая команда высшего руководства государства, то участники спецопераци выполнят такое решение.
"Если мы получим соответствующие распоряжения, то будем действовать в соответствии с такими приказами", - сказал Селезнев.
Напомним, что в ночь на вторник, 10 июня, под Славянском и в Краматорске, захваченных террористами, возобновились серьезные бои.