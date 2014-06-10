Эксперт рассказал, в каких сферах ждут успехов от Порошенко

Новый Президент Украины Петр Порошенко отличается тем, что ставил перед собой достижимые цели и выполнял обязательства. Поэтому первоочередными задачами Порошенко должны стать силовой блок и международные отношения.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду".

"Порошенко отличается тем, что всегда ставил перед собой достижимые цели и выполнял взятые на себя обязательства. Это пример проектного мышления: нужно начать проект, развернуть, завершить, отчитаться по нему и начать новый проект. Так Порошенко начинал все свои новые производства. И если свой промышленный опыт он будет применять в политике, то от него можно ожидать многого", - поделился мнением политолог.

"Среди первоочередных задач Порошенко – те, за выполнение которых отвечает именно Президент: силовой блок и международные отношения. От Порошенко ожидают успехов именно в этих сферах", - подчеркнул эксперт.

По его словам, последующие шаги ближайших недель – если обстоятельства сложатся успешно, нужно попытаться повлиять на нынешнее парламентское большинство, найти формулу для его расширения и поиска 300 голосов для принятия изменений к Конституции.

"Это чисто политическое задание. Думаю, что Порошенко при этом не будет играть в "директора страны", а все-таки попытается выстроить партнерскую формулу. Опыт показывает, что Порошенко способен на партнерских условиях сотрудничать определенное время, а не сразу приступать к доминированию", - подчеркнул Цибулько.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня Порошенко встретился с главами СБУ, МВД, Минобороны и ГосЧС и поручил создать спасительный "коридор" для мирного населения, которое хочет уехать из территорий, где силовики проводят антитеррористическую операцию.