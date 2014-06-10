Политолог назвал "вопрос номер один" для Президента Порошенко

10 июня 2014, 19:01

Президенту нужно обеспечить мир и безопасность в Украине, говорит Якименко.

Петр Порошенко

Первоочередными шагами нового президента Петра Порошенко должны стать те, которые он назвал в своей инаугурационной речи в Верховной Раде – достижение мира и безопасности в Украине.

Об этом заместитель генерального директора – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко рассказал в комментарии "Главреду".

"Первоочередные шаги и план действий были озвучены Порошенко в его инаугурационной речи. При этом четко были расставлены акценты: первыми в этой иерархии задач идут мир и безопасность. Потому вопрос нормализации ситуации на востоке будет для Порошенко "вопросом номер один". Тем более, он уже предложил свою "дорожную карту" для стабилизации ситуации. Потому, думаю, именно на этой задаче будут сосредоточены основные усилия", - поделился мнением эксперт.

Якименко считает, что Президенту необходимо интегрироваться как полноценному институту власти в систему высшего политического руководства страны (правительство и Верховная Рада) и заканчивать процесс создания легитимной власти. Важной будет деятельность Порошенко в сфере кадровых назначений, начиная от АП и заканчивая должностями в Кабмине, на которые претенденты предлагаются президентом. То есть должна быть сформирована система власти.

"Социально-экономический блок сейчас, по сути, в руках правительства. И в этой сфере, очевидно, между собой будут согласовывать деятельность Президент и Кабмин – тут пока подходы совпадают", - считает директор политико-правовых программ Центра Разумкова.

По его мнению, международная деятельность Порошенко будет направлена в первую очередь на обеспечение решения первого задания – прекращения боевых действий на востоке Украины.

Кроме того, пред Порошенко будут стоять и чисто политические задачи. "Прежде всего, это касается намерения добиться внеочередных выборов Верховной Рады и реализовать инициативу о внесении изменений в Конституцию в вопросах децентрализации. Пока что ситуация неопределенная, потому что с одной стороны внесение изменений в Конституцию требует непосредственного участия нынешнего состава ВР, но с другой – вопрос проведения внеочередных выборов и определения их сроков ставит под сомнение дееспособность нынешнего парламента. Так что тут меньше всего определенности, и ситуация для Президента несколько проблематичная", - поделился мнением эксперт.

"Порошенко четко осознает те конституционные реалии, в которых ему предстоит работать, и в которых будут реализовываться его полномочия. Он, собственно, и заявил об этом, говоря, что не будет стремиться к бОльшим полномочиям, нежели те, что предоставлены ему Конституцией, и готов работать в системе власти в условиях распределения полномочий между другими институтами. Многое будет зависеть от политической составляющей – парламентского большинства и правительства, а также от межличностных отношений Порошенко с премьером, лидером крупнейшей парламентской фракции и т.д.", - рассказал Якименко.

"Пока что Порошенко показывает настроенность на то, чтобы ближайший период был ответственным и бесконфликтным. Потому что есть печальный опыт 2005 года, когда именно из-за этого был разрушен фундамент успеха Оранжевой революции", - подытожил эксперт.

Напомним, что политолог Владимир Цибулько в комментарии "Главреду" заявил, что   первоочередными задачами Порошенко должны стать силовой блок и международные отношения.

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