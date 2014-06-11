Мэра Горловки похитили террористы

Сегодня днем, 11 июня, в Горловке Донецкой области террористы ворвались на совещание городского головы Евгения Клепа с сотрудниками мэрии и приказали всех покинуть помещение, а мэра сопроводили вниз и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в отделе информирования населения Горловского горсовета, пишет Gorlovka.ua.

В то же время сотрудники мэрии сообщили, что не знают, куда и кто именно увез градоначальника.

По данным издания, террористы настояли на том, чтобы Клеп взял с собой планшет.

Обратим внимание, что сейчас выясняется, где находится городской голова.

Кроме вышесказанного напомним, 13 мая в Горловском горсовете представители "Донецкой народной республики", опираясь на приказ Сергея Здрилюка, известного под псевдонимом "Абвер", заставили мэра Евгения Клепу написать заявление об отставке.

Больше провокациях террористов на Донбассе и ходе АТО читайте в спецтеме "Главреда".