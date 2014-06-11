У Путина заявили, что не планируют переговоров с Порошенко

Россия опровергла информацию европейцев.
Встречи и переговоров Украины и России по газу на высшем уровне (президентов Петра Порошенко и Владимира Путина) ни сегодня, ни в ближайшее время не планируется, соответствующих предложений не поступало.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Российская сторона не получала приглашений о встречах или переговорах", — сказал он.
По словам Пескова, никаких встреч и переговоров ни сегодня, ни в ближайшее время не планируется. В то же время, он добавил, что российская сторона намерена прояснить, что имел в виду еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, который сказал, что переговоры двух президентов могут начаться уже сегодня.
Отметим, Эттингер выразил надежду на то, что переговоры Порошенко и Путина начнутся в ближайшее время.
В то же время, газовые переговоры двух стран с участием ЕС снова закончились ничем - Украина говорит о возможном обращении в Стокгольмский арбитраж, а Путин грозит "совсем другими отношениями" в газовой сфере.