У Путина заявили, что не планируют переговоров с Порошенко

Встречи и переговоров Украины и России по газу на высшем уровне (президентов Петра Порошенко и Владимира Путина) ни сегодня, ни в ближайшее время не планируется, соответствующих предложений не поступало.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.



"Российская сторона не получала приглашений о встречах или переговорах", — сказал он.



По словам Пескова, никаких встреч и переговоров ни сегодня, ни в ближайшее время не планируется. В то же время, он добавил, что российская сторона намерена прояснить, что имел в виду еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, который сказал, что переговоры двух президентов могут начаться уже сегодня.

Отметим, Эттингер выразил надежду на то, что переговоры Порошенко и Путина начнутся в ближайшее время.

В то же время, газовые переговоры двух стран с участием ЕС снова закончились ничем - Украина говорит о возможном обращении в Стокгольмский арбитраж, а Путин грозит "совсем другими отношениями" в газовой сфере.