В ЕС рассказали, что имели в виду под "переговорами Порошенко и Путина"

В ЕС объяснили, что имел ввиду еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, когда заявил о проведении переговоров между Президентом Украины Петром Порошенко и главой РФ Владимиром Путиным по вопросу разрешения газового кризиса.

Официальный представитель руководящего органа ЕС отметил, что Эттингер сообщил о переговорах, имея в виду "понимание" необходимости контактов на высоком политическом уровне по этому вопросу, пишет Укринформ.

"Еврокомиссар имел в виду наше понимание того, что будут контакты высокого политического уровня", - заявил собеседник агентства.

Между тем, относительно конкретных планов встреч обоих президентов представитель руководящего органа ЕС посоветовал обращаться в соответствующие ведомства Украины и РФ.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сегодня еврокомиссар Эттингер после проведения в Брюсселе трехсторонних переговоров по условиям поставки газа в Украину заявил: "Мы ожидаем, что параллельно также сегодня на самом высоком уровне состоятся переговоры между президентами".

Напомним, сегодня в Брюсселе между Россией, Украиной и ЕС на уровне министров энергетики состоялись переговоры по газовому вопросу.

Позже их прокомментировал премьер Арсений Яценюк, который также заявил, что Украина требует переписать договор с "Газпромом" и установить цену не выше 268,5 долларов за тысячу кубометров.

После президент РФ фактически выдвинул ультиматум Украине: либо в Киеве принимают предложения "Газпрома", либо нашу страну ожидают "совершенно другие отношения".

Межде тем, министр энергетики Украины Юрий Продан выразил мнение, что единственный выход Украины из "газового кризиса" - иск в Стокгольмский арбитраж.