"Киборги" Коломбо и Аладдин: не дай Бог допустить в наших домах происходящее на Донбассе!

На сайте "Главред" состоялся чат с десантниками из 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, защитниками донецкого аэропорта Романом, позывной "Коломбо", и Владимиром, позывной "Аладдин". За время АТО "киборги" прошли через жестокие бои и обстрелы в Песках, сражались за аэропорт… Оба настроены весьма решительно: подлечиться – и вновь на передовую. Оба с удовольствием рассказывают фронтовые байки и шутят, искренне делятся переживаниями и мыслями, которые возникали во время обстрелов, откровенно рассказывают, кому чего больше всего не хватало там, в пекле аэропорта: кому – теплой ванны и девушки, а кому – простого электрочайника. Оба винят Путина в развязывании войны, сознаются, что им будет сложно простить Донбасс, но за патриотов и единомышленников, которые остаются на оккупированной территории, готовы сражаться и поддерживать их. Они мечтают о том, чтобы выжили и остались невредимы их побратимы, строят планы на послевоенное будущее: кто – создать семью, а кто – просто поехать отдохнуть.

А пока, общаясь с читателями "Главреда", "киборги" рассуждали о том, смогут ли украинцы и россияне когда-либо в будущем вновь стать братскими народами, насколько вероятен третий Майдан, и почему Донбасс останется украинским.

Представляем стенограмму чата с "киборгами" "Коломбо" и "Аладдином".

vfvf999: Кем вы были в мирной жизни? О чем Вы мечтаете, когда бываете в аэропорту и когда дома? Берегите себя и побратимов ваших!!! Пусть Господь бережет вас всех!

Роман "Коломбо": Я был следователем милиции.

Когда бываю в аэропорту, мечтаю вступить в бой с профессионалами военного дела, а не с дилетантами, которые огорчают меня из раза в раз. Дома мечтаю увидеть всех боевых друзей живыми, здоровыми и счастливыми.

Владимир "Аладдин": Я тоже служил в милиции, а вообще, много кем работал.

Мечтал в аэропорту, чтобы все вышли в полном составе, как заехали – живыми, здоровыми и невредимыми, увидеть своих родных, близких, товарищей. А дома тоже хочется всех увидеть в полном составе живыми и здоровыми.

Tania: Удачи, здоровья, всех благ! Мы вас любим и молимся за вас, и мы все вместе победим!!! Слава Украине!

Роман "Коломбо": Спасибо Вам за то, что вы есть.

vfvf999: Кто, по-вашему, "главный виновник" ситуации на Донбассе?

Роман "Коломбо": Старина Путин (чтоб он сдох).

vfvf999: Даже не знаю, как подобрать слова: "преклоняюсь", "благодарю", "восхищаюсь". Ведь это только слова, а чувств много. Только тот, кто бывал в этом пекле, поймет. Другие только говорят: "Да, я понимаю..." Нет, не понимают! Это надо только пережить, почувствовать. Эти бомбежки, этот ужас, когда рядом рвутся снаряды! И то, не понять вас, воинов, защитников, спасителей. Как вы все это переносите? Где берутся эти нечеловеческие силы? И сколько лет вы еще будете помнить эту войну? Сколько она будет вам сниться? И простите ли вы Донбасс? Поймете ли тех людей, кто даже там остается патриотом, но помочь вам не может? Чем, подскажите, и как вам мы с оккупированной территории можем вам помочь? У нас практически нет возможностей, но есть желание. Храни Вас господь! Вернитесь живыми! Мы молимся за Вас!!! Как Вам помочь?

Роман "Коломбо": Спасибо Вам за теплые слова.

Лично я Донбасс не прощу. Но тех патриотов и единомышленников, в сердцах которых живет Украина, я всегда поддержу и сделаю все возможное для того, чтобы улучшить их жизнь. По поводу помощи с оккупированной территории – молитесь за всех солдат Украины.

Ingeborga: Вы верите, что россияне и украинцы когда-то станут вновь братскими народами? И еще, думаете, беда именно в Путине, а не самих россиянах? Думаете, уйдет с престола Путин, они не изберут кого-то похлеще?

Роман "Коломбо": Российский народ разношерстен в своих мнениях и среди них, безусловно, преимущественное большинство – это люди, которые имеют конструктивный взгляд на происходящее на Донбассе и не подвержены влиянию путинской машины пропаганды. Я считаю, что виновником, безусловно, является Путин, поскольку все подвластные ему структуры, в том числе Вооруженные силы РФ, безмолвно ему подчинены и физически не могут препятствовать его маразматической модели управления государством. Мужская часть россиян, которые по тем или иным причинам ступили на священную украинскую землю, заблуждаются в истинности своих намерений, и они давно перестали существовать как личности, ибо в сущности своей находятся в дисгармонии с собственным смыслом жизни.

Владимир "Аладдин": Станут ли россияне и украинцы вновь братскими народами? Возможно. Если россиянам открыть всю правду о том, что происходит в Украине, а не пропаганду, то результат не заставит себя долго ждать.

Numerico: Здравия желаю! Расскажите что-нибудь из разряда "фронтового юмора", ведь без таких моментов не обходится на передовой. И это зачастую как-то подбадривает!

Роман "Коломбо": Один из бойцов вышел по нужде, после чего звал на помощь, чтобы его подняли из сидячего положения. Встать сам он был не в силах, так как очень затекли ноги под весом собственного тела, бронежилета и всей амуниции, которая находилась на нем. Снять это было невозможно, поскольку неизвестно, откуда может прилететь вражеская пуля или осколок.

Владимир "Аладдин": Как-то меня поставили старшим машины. И вот, когда весь экипаж уже погрузился в БТР, а я, как старший, влезал последним, получилось так, что застрял в люке. Водитель еле меня затянул: "Вот это ты на терминале поправился на сухпайке и тушенке! Да так, что в люки не пролазишь!".

y-grek: Розмови про третій Майдан – реальна перспектива, чиясь технологія чи просто спекуляції, як гадаєте? Що рядові бійці думають і говорять про київську владу, як налаштовані по відношенню до неї? Бо неодноразово говорилося, що чимало бійців готові "йти на Київ", тільки-но подолають зовнішнього ворога.

Роман "Коломбо": Третий Майдан – вполне реальная перспектива. Многие бойцы на передовой в недоумении: почему депутаты Верховной Рады и прочие политические деятели страны ездят на шикарных автомобилях, одеваются в костюмы от известных кутюрье, носят золотые запонки, кушают в фешенебельных ресторанах, а ребята собственными усилиями при поддержке волонтеров вынуждены ремонтировать поврежденную боевую технику, не получая от государства надлежащей материально-технической помощи? Не секрет, что все, подчеркиваю – все, политики являются бизнесменами, но ни один из них не спешит поделиться своими богатствами с целью скорейшего возрождения Украины. Я считаю, что каждый боец, каждая семья погибших бойцов должны быть обеспечены минимальными материальными благами (квартира, кому нужно – земельный участок).

kud_ia: Ви вірите, що Україна зможе повернути Крим і Донбас до свого складу? А навіть якщо зможе повернути територію, то чи зможе вона повернути "уми" тамтешніх людей?

Роман "Коломбо": В случае необходимости все регионы, ранее принадлежавшие Украине, будут возвращены в состав родной территории украинской нации. Все это будет предопределено необходимостью развития дальнейшей жизни захваченных территорий, поскольку, по сути, на людей Донбасса Путину наплевать. Его интерес на украинских землях носит исключительно корыстный финансовый характер. В случае необходимости Вооруженные силы Украины, безусловно, смогут силовым методом вернуть захваченные Путиным территории. Жертвы будут с обеих сторон, но это вытекающие последствия любой национальной освободительной борьбы.

Умы и сердца заблудшего населения Донбасса всегда будут оставаться украинскими, поскольку в украинской земле покоятся их деды и прадеды. Путин может срубить верхушку мнения людей Донбасса, но корни всегда останутся украинскими. И об этом не стоит забывать никому.

kud_ia: Чи не складається у вас враження, що ви воюєте на два фронти: один – це противник, а інший – наша влада, яка часто зраджує бійців, не ухвалюючи вчасних рішень, не надаючи потрібної допомоги, на яку тільки вона уповноважена давати дозвіл?

Роман "Коломбо": На данный момент противник – на линии фронта. Последний, кто решился воевать на два фронта, потерпел безусловное поражение. Этим нелюдем был Адольф Гитлер.

Вопросы внутреннего характера мы будем решать исключительно мирным путем. Но в случае неадекватной реакции правительства применим боевой опыт, чего крайне не хотелось бы.

kud_ia: Чого вам найбільше не вистачало там, на передовій? З суто побутових речей і з суто звичайних бажань, і у психологічному сенсі...

Роман "Коломбо": Мне не хватало теплой ванны, красивой девушки и незабываемого секса.

Владимир "Аладдин": Электрочайника, а то надоедало сидеть "колдовать" над буржуйкой с кружками.

kud_ia: Що перше зробите, коли скінчиться війна?

Роман "Коломбо": Я женюсь.

Владимир "Аладдин": Поеду в Турцию.

polit_ua: У нас знову Мінськ, і знову чергові перемовини... Чого ви від них чекаєте? Якщо там знову домовляться про N-не перемир'я, думаєте, воно відрізнятиметься від попередніх? Чи варто домовлятися про щось із ДНР і ЛНР?

Роман "Коломбо": С ЛНР и ДНР договариваться не о чем, поскольку, как показала практика, в реальной действительности они не придерживаются договоренностей и продолжают в своих действиях реализовывать намерения маразматика Путина. Минские договоренности – это не более чем очередной самообман по поводу возможности прекратить военное противостояние. Только силовой метод позволит внести ясность по данному вопросу.

y-grek: Романе, як би ви оцінили на сьогодні силу противника, чи переважає вона нашу?

Роман "Коломбо": Силы противника не превышают наши, но материально-техническое обеспечение у них на уровне, однако исключительно благодаря России. Как только будет перекрыт канал поставок вооружения и боекомплектов, скорее всего, решатся все вопросы военного характера.

Владимир "Аладдин": Также необходимо прекратить допускать на Донбасс так называемые "гумконвои", белые КАМАЗы. Возможно, даже силой стоит препятствовать их допуску.

Роман "Коломбо": Когда "гуманитарный конвой" разбредается по всем боевым позициям сепаратистов, то есть когда он в рассредоточенном виде, его можно накрыть массивным артиллеристским ударом. Вполне реально закрыть всю эту брешь, этот коридор. Такое ощущение, будто это кому-то выгодно, с нашей стороны в том числе.

polit_ua: Як вам видається, війна на Донбасі – надовго? Вірите у відновлення миру в регіоні найближчими роками? І чи буде Донбас знову українським після того, як звичайне цивільне населення залишили без пенсій, часто в голоді-холоді, чи не відвернуться вони після такого остаточно від київської влади?

Роман "Коломбо": Как только прекратится поддержка Российской Федерации, которая на данный момент оставляет желать лучшего, жители Донбасса сразу начнут вспоминать свои корни и сами изъявят желание вернуться в свое историческое русло – в Украину. Потому что, кроме как из Украины, им больше неоткуда ждать помощи. Существовать как отдельное государство Донбасс не в состоянии. Одни шахты и несколько крупных их не спасут в экономическом плане, и сами себя обеспечить они не смогут.

Владимир "Аладдин": А война будет продолжаться, пока будут продолжаться поставки оружия и боеприпасов из России.

Роман "Коломбо": Война закончится после того, как политики между собой договорятся. Без договоренности обрести победу будет проблематично и будут жертвы. Во избежание всех последствий, и пока с лица земли окончательно не стерли весь Донбасс (который в последствии придется и восстанавливать за наши налоги), нужно находить какое-то политическое решение.

polit_ua: Ви вважаєте правильним, що Україна повністю залишила Крим без електроенергії?

Роман "Коломбо": Правильно. Я бы еще их воды лишил и мышьяка бы насыпал. Чисто из вредности. Простите.

Vopros: Тут Турчинов обещал три волны мобилизации в 2015-м – в этом есть необходимость? И есть ли толк от мобилизованных, которых необстрелянных, часто из-под палки гонят воевать?

Владимир "Аладдин": Тех, кто служит еще с марта, уже действительно необходимо заменить, нужна ротация. Психологически все это выдержать очень сложно. Мобилизация нужна, но сначала людей нужно отправлять на полигон, а не бросать молодых парней сразу в бой. Им просто необходимы два-три месяца усиленных подготовок, стрельбы. Человека нужно научить. А не делать так, как сейчас: не успел приехать, сразу же пускают на "мясо".

Роман "Коломбо": При принятии решений мною движут исключительно патриотические чувства, как бы банально это не звучало. Я бы не употреблял фраз вроде "гонят на убой". У кого есть хоть немного осознания своего предназначения и существования в этом мире, то люди сами вызываются и идут вперед. Не дай Бог, допустить в наших домах то, что происходит сейчас на Донбассе! Я лучше отдам свою жизнь, но не допущу, чтобы моя семья, дети, родители, могилы моих прадедов и дедов были осквернены залпами артиллерии и свинцом вражеских пуль. Это очень страшно.

Vopros: Комбаты и военные в парламенте способны хоть что-то изменить в этой войне, приблизив ее к развязке? Верите в то, что военным на передовой от того станет хоть в чем-то легче?

Роман "Коломбо": Думаю, что военные и комбаты в Верховной Раде вполне способны адекватно повлиять на ситуацию в армейской части жизни. Это их главная задача там. Я верю этим людям, потому что на войне человек переосмысливает большую часть своей жизни и относится к ней без излишней фальши. Поэтому эти люди – комбаты – решат многие вопросы, но, безусловно, для этого потребуется некоторое время.

Владимир "Аладдин": Те, кто там был, кто видел войну, думаю, знают, как поступить.

Inga: Зараз все частіше лунає така думка, що, мовляв, жителі Донбасу отримали те, на що заслуговували – не треба було навесні на референдуми ходити та просити Путіна прийти. Ви вважаєте її справедливою? Адже не кожен там – сепаратист. Хтось просто став заручником ситуації.

Роман "Коломбо": Жители Донбасса предпринимали шаги к собственной независимости, надеясь на адекватную помощь России. Но давайте посмотрим правде в глаза: уровень жизни на Донбассе критически низок, и причина тому – не бомбежки, а отсутствие должной поддержки населения Путиным, которую он им так обещал.

Владимир "Аладдин": Чего хотели, то и получили.

Роман "Коломбо": Жители Донбасс просто очень заблуждались. А те, кто не хотел голосовать за ДНР или ЛНР, участвовать в псевдореферендуме, под давлением других сделали это, чтобы не выделяться из толпы. Большинство захотели быть независимыми от Украины. Эти люди – просто, как проститутки, продались другому народу: были украинцами и внезапно захотели стать россиянами. Я думаю так: каждый житель Донбасса, изъявивший желание стать россиянином, должен купить билет в Россию и дуть целоваться с Путиным. Но при этом они почему-то захотели прихватить с собой кусок Украины. Мы с этим не согласны и готовы поспорить, что и происходит сейчас.

Dinka: Дякую за мужність і витримку!!! Що особисто для вас було найбільшим потрясінням за всі дні війни, можливо, якийсь знаковий чи переламний момент, що з побаченого найбільше вразило вас?

Роман "Коломбо": Самым неожиданным для меня был момент, когда однажды утром я проснулся от разрывов мин недалеко от места нашей дислокации. Но первая мысль, которая пришла мне в голову – я был очень удивлен: когда у меня будет секс. Люблю я это дело, чего греха таить.

Владимир "Аладдин": Со временем там перестаешь уже чему-либо удивляться. Я видел эту войну, но когда я приехал в аэропорт, был в шоке от того, что от него осталось. Это сплошные развалины, руины. И посреди этого всего на стоянке в подвале еще остался один – Porsche Cayenne. Говорят, что он заминирован, но рисковать ни у кого нет желания, чтобы проверить. И даже когда была "зачистка", его оставили – интересно, как так. Это то, что больше всего удивило: раньше был аэропорт, дьюти-фри, а теперь Porsche Cayenne, единственное, что осталось от прежнего аэропорта.

Dinka: Як ця війна змінила ваше ставлення до смерті і життя?

Роман "Коломбо": Доказанным фактом является то, что больше всего человек боится смерти. Опровергать или доказывать обратное я не стану. Безусловно, смерть – это очень страшно. Но особенно страшна смерть близких людей. Смерти боятся все. Но у каждого есть собственный стержень, который, так или иначе, диктует периодичность и последовательность действий в собственной жизни. Неважно, что мы делаем, где и когда мы умрем. Важно – что мы сделаем в этой жизни и как. Очень хочется делать правильные вещи. И даже в Писании говорится, что защищать свой дом, свое государство, покой всех его жителей – это не грех, это священно.

Владимир "Аладдин": Мы очень дорожим и своей жизнью, и своих боевых товарищей. Но страх всегда остается, что бы кто ни говорил, что совершенно не боится, это все ложь. Страх всегда остается. Да, со временем привыкаешь ежедневно смотреть смерти в глаза, но все равно страх остается. Можно перебороть любой страх, но не страх смерти… Особенно страшна смерть близких, товарищей.

Роман "Коломбо": Возможно, я покажусь неправильным человеком, но я больше смерти боюсь прожить собственную жизнь в тени других мнений и событий, и когда придет старость, придется ответить себе на вопрос – что ты сделал в этой жизни не для себя, а для людей, семьи, любимой женщины, родителей? Каждый кто не найдет ответа, поймет, что он бессмысленно прожил эту жизнь.

Dinka: Розкажіть трохи про "побут" захисників донецького аеропорту, адже нам, тим, хто жодного разу там не був, важко уявити, відчути, зрозуміти те, що на власні очі бачили ви, з чим щодня стикалися. Як вдається хоч трохи поспати, відновити сили, якщо не припиняються обстріли? Якщо до аеропорту не вдається прорватися волонтерам із харчами, як тоді виходили з ситуації? Як загалом можна було цілодобово знаходитися в аеропорту, якщо там працюють снайпери, якщо не вщухають обстріли?

Роман "Коломбо": Именно из-за отсутствия здравого объяснения того, о чем Вы спрашиваете, нас и прозвали "киборгами", потому что в подобных условиях нормальный человек не выживет.

Чаще делаешь вид, что спишь, но сознание не отдыхает. В морально-психологическом смысле там очень тяжело. Все-таки мы не герои, а люди с той же физиологией, разве чуть более выносливые. Поэтому мы смогли там выжить, хотя это было за гранью человеческих возможностей.

Для меня все защитники аэропорта – герои. Этих людей нужно всегда ценить, уважать и помнить тот подвиг, которые они совершили. Сами защитники аэропорта не всегда могут адекватно оценить совершенный ими подвиг, поскольку многие ситуации и бои они воспринимали, как должное. Иначе в противном случае в условиях военного времени тяжело думать о родных, близких и мирной жизни. Я склоняю голову перед всеми ребятами, которые ранены, погибли, которые, слава Богу, до сих пор живы.

Dinka: Що ви думаєте про історію з бійцями "Айдару", які на трасі побили водія?

Роман "Коломбо": Лично я с пониманием отношусь к данной ситуации, пусть это звучит цинично. Но давайте попробуем понять обе стороны в этой ситуации. Ребята по-другому просто не могли поступить. Причиной была не агрессия бойцов "Айдара". Думаю, это было недоразумение, всплеск эмоций, которые никогда не являлись адекватным советчиком в наших действиях.

Dinka: Пам'ятаєте свої відчуття в перші дні на війні, під час перших обстрілів? Де це було? Що особисто вам допомагає долати страх? Чи плануєте ви ще повертатися в АТО?

Роман "Коломбо": Планирую возвращаться. Первое впечатление – это страх и ступор. Но, понимая, что именно этого следовало ожидать от боевой обстановки на передовой, приводишь себя мгновенно в состояние, в котором можно более-менее адекватно передвигаться и принимать решения, чтобы остаться в живых, а потом разбираться с тем, что происходит.

Владимир "Аладдин": Я уже не помню свой первый обстрел, где это было. Но в тот момент просто падаешь на землю и не знаешь, что делать. А со временем к этому просто привыкаешь, и уже нет такого страха и паники.

Возвращаться тоже планирую, а куда – как решит командование. Подлечимся, поправим здоровье и сразу туда.

Prokop: Спасибо за отвагу и искреннюю борьбу! Поражает, что "киборги" не боятся открывать свои лица, имена... Не думаете, что в целях безопасности лучше было бы этого не делать? Бывало ли такое, что вам угрожали?

Владимир "Аладдин": Были и угрозы, к примеру, в аэропорту приходили смс-ки вроде "мы вас будем резать" или "как ночь прошла?".

Роман "Коломбо": Я не хочу прожить свою жизнь в страхе, постоянно чего-то опасаясь. На все воля Божья.

Prokop: Почему именно "Коломбо" и "Аладдин"? Давно ли уже на войне, и что стало решающим при принятии окончательного решения отправиться бороться на передовую?

Владимир "Аладдин": Мне позывной дали в 79-й [отдельной аэромобильной] бригаде. У меня под балаклавой был подшлемник, который я надевал, чтобы было теплее. А наш пулеметчик увидел и говорит: "Ты похож на Аладдина!". А еще – как я говорил, так и сбывалось. Вот так и получилось.

Роман "Коломбо": У меня позывной "Коломбо", потому что в прошлом я лейтенант милиции. На войне нахожусь ровно столько, сколько необходимо, чтобы переосмыслить и переоценить многие вещи в своей жизни. А на передовую отправился потому, что я – патриот.

Prokop: Есть ли возможность очистить раз и навсегда донецкий аэропорт от противника, и что для этого необходимо? И, на ваш взгляд, все ли необходимое делает для этого высшее командование? Что реально сейчас осталось от аэропорта, он ценен в стратегическом плане, стоит стольких жизней, положенных за него?

Владимир "Аладдин": От самих зданий и рядом там уже практически ничего не осталось. Их просто-напросто уже надо снести. А из стратегически важного там, наверное, осталась еще "взлетка". Она еще не разбита: там такой слой бетона – ой-ой-ой!

Роман "Коломбо": О стратегическом значении аэропорта пусть размышляет высшее военное командование. Это не в моей компетенции вообще. Анализировать ситуацию я не берусь: я – солдат, десантник и знаю все, что мне необходимо для выполнения поставленной боевой задачи. Остальным я не засоряю свое сознание, в том числе размышлениями и критикой о правильности или неправильности разных действий.

Bond: Слава Україні! З вашої точки зору, українська влада робить усе, що від неї залежить, аби припинити кровопролиття якомога швидше? Яких її рішень бійцям найбільше не вистачає?

Роман "Коломбо": Не хватает решений о надлежащем материально-техническом обеспечении. Мне кажется, что сами политики все это прекрасно понимают, но решить этот вопрос по каким-то причинам не могут. Пусть Порох поделится своими миллиардами – у него "капусты" много. Не с нами, а с народом.

Pavel Kachura: Я восхищаюсь Вашим мужеством, стойкостью и тем, что Вы настоящие. Это, знаете ли, дано не всем. Мне 78, и я только сожалею об одном – что не могу быть среди вас. В обществе всё более и более укрепляется мнение, что Майдан ничего не изменил и надежды на будущее тают очень быстро. У меня очень простой вопрос, чтобы задать, но очень сложный, чтобы ответить. Если коротко: настроение воинов, условия "быта"? И вы осознаёте, что общество надеется на то, что из вашей среды выйдет новое поколение украинских политиков, которое и будет способно изменить систему, сложившуюся в Украине? Я желаю Вам всем вернуться живыми и здоровыми. И запомните: Вас ждут не только Ваши родители, жёны, дети, но и всё украинское общество. Мы верим в Вас. Спасибо.

Роман "Коломбо": Спасибо за теплые слова и пожелания. Думаю, что новое поколение политиков с учетом уже полученного опыта "разбавят" люди, в душах которых не будет фальши после войны. Это поколение будет способно в корне изменить ситуацию в Украине. Украина будет европейской страной, и жить мы будем, безусловно, по-европейски. Но это будет не сегодня и не завтра, не через год-два – на это потребуется лет пять-десять. Чтобы достичь какого-то результата, нужно что-то делать. Ведь путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. Мы его сделали.

vfvf999: Почему одни перешли на сторону террористов, а другие стали "киборгами"?

Роман "Коломбо": Наверное, потому, что те, кто перешли на сторону террористов – продажные бородатые проститутки. Это люди, которые изменили не нации, своей земле, истории своей жизни, а, прежде всего, самим себе. Но поймут они это гораздо позже…

Владимир "Аладдин": Когда это будет уже поздно.

Роман "Коломбо": Люди, имеющие приличное воспитание и являющиеся патриотами, вершат благие дела во имя народа Украины.

Iskander Tyumaev: Не могли бы вы сказать, какой у вас рост? Вы спросите – для чего. Мы изготавливаем клетки для того, чтобы вас и вам подобных провести по России в Сибирь в этих самых клетках. Для вас делянка уже выделена.

Владимир "Аладдин": Еще вопрос – кого именно это ждет…

Роман "Коломбо": Вы, товарищи, настолько деморализованы и напуганы, что боитесь по Сибири провезти нас без клеток. Ни одна клетка мира не удержит дух свободного украинца. Поэтому не утруждайтесь в производстве и монтировании чего-либо с целью удержать украинский народ.

Фото Владислава Мусиенко