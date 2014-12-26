Порошенко назвал серьезные вызовы, которые стоят перед Украиной

Президент Петр Порошенко заявил, что Верховной Раде необходимо в ближайшие дни принять Госбюджет на 2015 год.

Об этом он сообщил во время встречи с руководством фракций коалиции, говорится на сайте главы государства.

В начале мероприятия Президент отметил, что сейчас для Украины наступило определяющее время - "время дать ответ на серьезные вызовы, которые стоят сегодня перед государством: сохранение суверенитета, территориальной целостности, независимости и обеспечение обороны государства".

"Для этого нам нужен бюджет и деньги. Нужно немедленно сделать все для успешного утверждения бюджета 2015 года", - сказал Порошенко.

В то же время он призвал принять законопроекты, которые позволят создать справедливую судебную систему и заявил о необходимости внесения изменений в Закон о прокуратуре.

"Нужна свежая кровь, необходимы люди, не связанные многолетней круговой порукой, то есть реальное кадровое обновление", - добавил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко назначил Виталия Ковальчука первым заместителем, а Ростислава Павленко и Андрея Таранова - заместителями главы Администрации Президента.