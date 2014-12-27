За ночь боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО

За прошедшую ночь с 26 на 27 декабря боевики десять раз обстреливали позиции сил АТО.

ОБ этом сообщили в пресс-центре АТО в Facebook.

"Ночью террористы дважды из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по донецкому аэропорту. Открывали провоцирующий гранатометний и минометный огонь по населенным пунктам Счастье, Никишино, Майорск, дважды по Николаевке и трижды по Редкодубу", - сообщили в штабе.

Кроме того, дважды были зафиксированы полеты беспилотных разведчиков вблизи Мариуполя – возле населенных пунктов Сартана и Павлополь.

"Начиная с 0.15 на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела. Террористы проснулись на рассвете. В семь часов утра боевики обстреляли Тавричное", - добавили в штабе.

Напомним, вечером 26 декабря под Донецком состоялся обмен пленными – 146 украинцев были освобождены в обмен на 222 боевиков.