В НАТО готовят план "после Путина": его свержение возможно уже в 2015 году – западные СМИ

В НАТО не исключают свержения Владимира Путина с поста президента Российской Федерации, а высокопоставленные эксперты уже проигрывают сценарии эпохи "после Путина".

Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на Bild.

Западные стратеги полагают, что в связи с санкциями и потерями прибыли давление на Путина со стороны могущественных олигархов к концу 2015 года настолько усилится, что он просто вынужден будет уйти, пишет Bild. Возникнет необходимость совершенно новых мер, которые издание называет "перезагрузкой для спасения России".

Согласно сведениям Bild, возможность свержения Путина не исключается и в немецких правительственных кругах. В частности, газета ссылается на мнение, высказанное в интервью внешнеполитическим экспертом фракции ХДС/ХСС в бундестаге Карлом-Георгом Вельманом (Karl-Georg Wellmann), который считает, что экономический и общественный кризис в России представляет все большую опасность для окружения Путина.

По прогнозам западных экспертов, уже в 2015 году ВВП России сократится на 4,5 процента, отмечает немецкая газета Bild.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за Украины Путин утвердил новую военную доктрину.