Кравчук и Марчук призывают власть срочно подать заявку на членство в НАТО

Президент Леонид Кравчук и экс-премьер-министр Евгений Марчук призывают руководство страны безотлагательно подать заявку на членство Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом они сказали на пресс-конференции, пишет Ukranews.

"Отмена внеблокового статуса Украины требует от украинской власти немедленно восстановить евроатлантический внешнеполитический курс и подать заявку на вступление в НАТО и способствовать проведению всеукраинского референдума в поддержку членства Украины в НАТО", - говорится в заявлении инициативной группы, главами которой являются Кравчук и Марчук.

Согласно документу, право Украины на членство в НАТО подтверждается решениями Бухарестского саммита НАТО от 2008 года.

Инициативная группа считает, что вопрос вступления в НАТО недопустимо откладывать, поскольку Украина находится в состоянии военного противостояния с Россией.

Инициативная группа считает необоснованными предостережения некоторых западных политиков о нежелательности вступления Украины в НАТО и уверена, что такие заявления провоцируют Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

Инициативная группа также выражает обеспокоенность отсутствием четкой и последовательной позиции украинской власти по поводу членства в НАТО.

В состав инициативной группы входят Кравчук, Марчук, поэт Дмитрий Павлычко, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, бывший судья Гаагского трибунала Владимир Василенко, экс-депутат Верховной Рады Иван Заяц, бывший министр экологии Юрий Щербак.

Как известно, 23 декабря Рада отменила внеблоковый статус Украины.