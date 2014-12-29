Порошенко: украинская армия не будет наступать на Донбассе

Украинская армия имеет недостаточно сил для перехода в наступление на Донбассе.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на итоговой пресс-конференции.

"Нам не хватает сил для наступления", - сказал он.

Также глава государства заявил, что руководство армией имеет представление о количестве боевиков и российских военных на оккупированных территориях.

При этом украинские военные на Донбассе имеют достаточно сил и средств, чтобы не допустить ни танкового, ни артиллерийского, ни какого-либо другого прорыва противника.

Президент также отметил, что ведение боевых действий в городской черте требует значительного превосходства наступающей стороны.

В то же время Порошенко признал, что нападения боевиков действительно происходят, но никто не запрещал украинским воинам открывать ответный огонь.

Напомним, ранее глава государства рассказал о возмездии россиянам за расстрел под Иловайском.