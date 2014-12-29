Силам АТО в Песках хватает пушек и танков, не допустят прорыва боевиков в аэропорт

Президент Петр Порошенко заявил, что силам АТО, занимающим поселок Пески вблизи донецкого аэропорта, хватает артиллерии и танков, чтобы не допустить прорыва террористов.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

По словам Порошенко, "у нас на сегодняшний день в Песках достаточно артиллерии и танков для того, чтобы не допустить ни танкового, ни артиллерийского прорыва".

"Наши "киборги" оснащены новейшим противотанковым оружием, и у меня нет никаких сомнений, что они способны в координации с артиллерией и с танками себя защитить", - подчеркнул Президент.

Напомним, что Порошенко рассказал о новом бое за донецкий аэропорт – "киборги" уничтожили 14 террористов, еще один попал в плен.