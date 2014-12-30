Политические итоги-2014: полная перезагрузка и последний шанс для Украины

Политическая система Украины прошла принудительную перезагрузку. На протяжении 2014 года изменились не только персоналии ведущих игроков, но и система управления. Украина понесла тяжелые потери. Поэтому государству необходимы системные преобразования, а не только новые лица – осознание этого постепенно овладевает обществом.

Президент Украины. Виктор Янукович явочным порядком досрочно прекратил свои полномочия в последней декаде февраля, когда покинул пределы Украины. Есть основания полагать, что фактически руководство страной Виктор Федорович утратил раньше, еще поздней осенью 2013-го. Попытки четвертого президента из ростовского изгнания показать, что он продолжает не только физическую, но и политическую жизнь, вряд ли можно назвать успешными. От Януковича отвернулись и вчерашние соратники, воспользовавшиеся случаем переложить на его семью ответственность за ситуацию в стране.

Александр Турчинов сумел пройти путь исполняющего обязанности президента без обвинений в узурпации власти. По иронии судьбы, они догнали его в конце года, когда Александр Валентинович стал секретарем СНБО, полномочия которого Верховная Рада расширила со второй попытки. Турчинов не смог спасти Крым от захвата "зелеными человечками", неизвестно, смог ли бы кто-нибудь на его месте продемонстрировать более высокое качество государственного управления. Нужно понимать, что весной 2014-го систему управления страной приходилось во многом создавать с нуля.

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Петр Порошенко был избран президентом в первом туре, умело сыграв на стремлении украинцев к миру и заручившись поддержкой Виталия Кличко, который получил в качестве компенсации пост главы КГГА. Мультимиллионера и опытного политика Порошенко нельзя назвать новичком на политическом Олимпе, но работать в новых условиях ему непросто. Главе государства раз за разом приходится сталкиваться с непониманием его действий, пытаться донести аргументацию до политиков и сограждан, и повторяется этот алгоритм с незавидным постоянством. При этом Президент остается главным политическим игроком даже после перехода к парламентско-президентской республике, и в 2015-м ему придется научиться договариваться и оптимизировать свою команду.

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Кабинет министров. Исполнительная власть на протяжении 10 месяцев 2014 года была подконтрольна Арсению Яценюку. Молодой и энергичный премьер, имеющий представление об экономических процессах и хорошо владеющий английским, вошел в кабинет главы правительства в качестве "камикадзе", но далек от политического самоубийства. В ближнем круге Яценюка – министр виртуальных дел Арсен Аваков и курирующий юстицию земляк Павел Петренко, с остальными подчиненными Арсений Петрович готов расставаться без проблем. Еще одна его опора – Турчинов, с которым вместе они перескочили в "Народный фронт" из "Батькивщины".

Министры обороны Украины в 2014-м мелькали, словно в калейдоскопе, показав, что украинские военные не готовились воевать на протяжении всего периода независимого развития. Дипломат Андрей Дещица прославился не только сольным выступлением у российского посольства, но и отчаянной борьбой за Женевский формат диалога с Россией.

Министр экономразвития и торговли Павел Шеремета не смог конвертировать навыки экономического гуру в успехи чиновника и реальные реформы. Молодежно-спортивный Дмитрий Булатов не запомнился ничем выдающимся, в отличие от безупречно отработавшего на своем месте культурного Евгения Нищука. В целом первое правительство Яценюка не запомнилось ничем особенным, хотя много и охотно обещало гражданам и миру масштабные изменения.

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Призыв на ключевые сферы правительства – финансы и экономическое развитие – министров-иностранцев свидетельствует о решимости осуществлять реформы, проведение которых сегодня стало залогом выживания Украины как государства. Принятие госбюджета на 2015 год рисковало стать отнюдь не звездным часом недавно недавно обретших гражданство Украины чиновников, но реально переломить ситуацию тем, кто готов брать на себя ответственность за реформы, было необходимо.

За спиной Яценюка – сборная солянка министров, с которыми ему придется бороться не только за проведение реформ, но и сохранение своего рейтинга. Утвержденная без публичного политического кровопускания Программа действий правительства вряд ли должна кого-либо вводить в заблуждение – в случае необходимости члены коалиции будут удалять своих выдвиженцев из министерских кабинетов и раскачивать Кабмин. Премьеру придется многократно сдавать экзамен на готовность осуществлять реформы, обещанные не только согражданам, но и европейским партнерам. Бюджет-2015 даст ответ, кто заплатит за преобразования, и от ответа на этот вопрос во многом будет зависеть политическое будущее Яценюка.

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Верховная Рада. Парламент VII созыва поставил на себе крест 20 февраля, когда на улице Институтской от снайперских выстрелов гибли герои Небесной сотни, а нардепы крайне медленно собирались для принятия весьма символического решения. После был и переход к парламентско-президентской республике, и избрание Турчинова председателем парламента, и многоголосая демонстрация лебединой верности новой власти, но Верховная Рада, избранная в октябре 2012 года, стремительно двигалась к завершению своих полномочий. Она так и не стала голосовать за переход к открытым партийным спискам, а в последние месяцы своей работы больше занималась имитацией бурной деятельности.

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Парламентские выборы были скоротечными, став логическим продолжением президентской кампании. Не нашедшие поддержки весной 2014-го попытались переломиться ситуацию в свою пользу, но удалось это далеко не всем. Фаворитами оказались партии-бройлеры, сформировавшиеся вокруг фаворитов политического процесса. "Народный фронт" в партийном зачете обошел на финише Блок Петра Порошенко, гарантировав Яценюку премьерский портфель, "Оппозиционный блок" легко преодолел 5-процентный барьер, выбросив на пенсию Сергея Тигипко и Петра Симоненко. Сенсацией стала "Самопоміч" львовского политического мэтра Андрея Садового, умело конвертировавшего собственный имидж в успех соратников и не спешащего перебираться на Печерские холмы. Возглавляемая Владимиром Гройсманом Верховная Рада VIII созыва стала первым за 20 лет парламентом без коммунистов, а Министерство юстиции грозиться запретить деятельность КПУ. Впрочем, на общий уровень идеологической мощи украинских политиков это никак не повлияло.

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Новоизбранная Рада показала себя умеренно скандальной, обновленной более чем наполовину, щедро усеянной комбатами и общественными активистами. Коалиция "Европейская Украина" далека от монолитности и внутренней готовности жить так, чтобы вопросов к ней у сограждан по поводу ее эффективности не возникало. Стремительная спикериада и отчаянные торги за места в правительстве позволяют назвать парламент VIII созыва "сборищем заклятых друзей".

Внешняя политика. Отношения с Россией испорчены практически безнадежно. В Кремле абсолютно не восприняли Евромайдан и его победу, но воспользовались ситуацией для аннексии Крыма. Рассказы Владимира Путина, "увековеченного" песней ультрас "Металлиста" и "Шахтера", об оперативном решении присоединить полуостров не выдерживают критики, исходя из масштабов военного, информационного, дипломатического участия РФ.

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На Крыму Россия решила не останавливаться, запустив механизм частно-государственного партнерства по раскачиванию ситуации на Донбассе. С одной стороны, проект "Новороссия" практически утратил шансы на реализацию, с другой – Украина платит огромную цену за дестабилизацию востока страны. На Донбассе идет локальная, но от того не менее ожесточенная война. В Кремле осознали, что успешная Украина может быть конкурентом для России, и пытаются сковать ее активность масштабным конфликтом на Донбассе.

Благодаря России Украина узнала, что такое "гибридная" война, и учится реагировать на новые вызовы практически на марше. В энергетической сфере при содействии Европейского Союза "Газпром" и "Нафтогаз Украины" заключили хрупкое перемирие, которое должно позволить дождаться решения Стокгольмского арбитража. В отношениях с Европейским Союзом Украина с лета опирается на Соглашение об ассоциации, которое в полном объеме вступит в силу в конце 2015-го. Россия, по всей видимости, предпримет еще попытки повлиять на отношения по линии Украина – ЕС, поэтому Киеву и Брюсселю нужно быть к этому готовыми.

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Переломным моментом в восприятии Западом ситуации на Донбассе стала гибель в июле "Боинга-777" над контролируемой боевиками территорией. Только после этой трагедии, унесшей жизни трех сотен человек из-за запуска российской зенитной ракеты, США и ЕС широко открыли глаза на ситуацию на востоке Украины. С тех пор санкции Запада нанесли серьезный ущерб российской экономике, но Путин не собирается останавливаться. Наиболее последовательными союзниками Украины стали Литва и Польша, осознающие последствия гипотетического поражения нашей страны для собственной безопасности.

Уже в декабре 2014 года Украина получила подарок – Конгресс США принял, а президент Барак Обама подписал Акт в поддержку свободы в Украине, который пусть и не ознаменовал поставки тяжелого вооружения в нашу страну, но обеспечил такую возможность. Отмена внеблокового статуса Верховной Радой засвидетельствовала, что наша страна готова к реализации евроатлантического вектора своей внешней политики, хотя для его окончательного воплощения в жизнь понадобится не один год.

Продолжение следует. Украина меняется, пребывая в поиске адекватных потребностям граждан политиков, и ожидает от власти преобразований, способных позволить ей реализовать последний шанс догнать своих соседей по Центральной и Восточной Европе. События развиваются стремительно, 2014-й стал самым тяжелым годом в новейшей истории нашей страны, но украинцы в массе своей не собираются сдаваться. Это, пожалуй, главный итог уходящего года.