Порошенко рассказал, когда Украина может достичь стандартов НАТО

Президент Петр Порошенко заявил, что Украине потребуется пять лет для достижения критериев, необходимых для вступления в НАТО.

Об этом он сообщил в ходе передачи новых вооружений и техники украинским военным, пишет ZN.UA.

"Вчера я подписал закон об отмене внеблокового статуса и смене курса на евроатлантическую интеграцию", - отметил он.

"Мы начинаем работу о достижении Украиной критериев, необходимых для членства в НАТО. Для этого нам понадобится продолжительное время, думаю, мы закончим эту работу за пять лет", - сказал Порошенко.

Также глава государства подчеркнул, что после этого украинский народ путем референдума определит, быть ли Украине членом НАТО или нет.

Напомним, ранее генерал-майор в отставке, президент Атлантического совета Вадим Гречанинов заявил, что при условии выполнения всех требований НАТО, Украина сможет получить статус члена Альянса в конце 2015-го или в 2016 году.