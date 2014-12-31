Сегодня в Луганске состоится встреча украинских военных, ОБСЕ и боевиков

Сегодня, 31 декабря, в Луганске пройдет встреча рабочей группы с участием украинских военных, ОБСЕ и представителей боевиков называемых ЛНР и ДНР.

Об этом сообщил представитель боевиков ЛНР Владислав Дейнего, пишет ТАСС.

"Встреча силовиков состоится сегодня в Луганске", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности достижения на этой встрече каких-либо принципиальных договоренностей, он сказал, что "все будет зависеть только от результата".

Как известно, аналогичная встреча состоялась в понедельник, 29 декабря, в Донецке. В ДНР тогда уточнили, что на переговорах обсуждались три вопроса: продолжение минских переговоров, прекращение огня и отвод тяжелой техники от линии разграничения. Кроме того, стороны обговорили очередной этап обмена пленными.

Как известно, 26 декабря в ходе обмена были освобождены 146 человек: военнослужащие из разных подразделений Вооруженных сил и Нацгвардии, добровольческих батальонов "Миротворец", "Донбасс" и других, а также несколько волонтеров, которые помогали военным.

Все эти люди находились в плену от нескольких недель до нескольких месяцев.