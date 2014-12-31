Боевики стягивают к буферной зоне бронемашины, танки и артиллерию

Командование боевиков и российских военнослужащих продолжает сосредотачивать артиллерию и бронетехнику и танки на Первомайско-Артёмовском направлении рядом с буферной зоной.

Об этом сообщает координатор группы, нардеп Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Отмечено прибытие очередного артиллерийского дивизиона (2 батареи ствольной артиллерии (14 единиц) и 1 батарея РСЗО (6 установок). А также усиленной бронегруппы (6 танков и до 20 боевых бронемашин (ББМ).

Продолжается накопление боеприпасов и топлива", - пишет эксперт.

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что в командные структуры создаваемой "армии Новороссии" назначают исключительно российских военнослужащих вплоть до командиров тактических подразделений.