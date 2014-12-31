Гройсман поздравил украинцев с Новым годом: надеется, что 2015 принесет нам мир

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман считает, что 2015 год принесет Украине мир и исполнение желаний о европейской стране.

Об этом говорится в Новогоднем поздравлении председателя ВР, опубликованном на сайте парламента.

"2014 год укрепил нашу веру в то, что добро побеждает. Я искренне верю, что 2015 наконец принесет нам мир. Верю, что грядущий год станет годом осуществления наших мечтаний о европейской Украине", - подчеркнул Гройсман.

Обращаясь к соотечественникам, спикер отметил, что "уходящий год во многом изменил нас, все наше общество".

"Мы особенно остро стали ощущать и ценить жизнь. Мы осознали, что такое искренне и преданно любить Родину. И самое важное - мы все поняли, как много среди нас прекрасных, честных и мужественных людей", - отметил В.Гройсман.

По его словам, это люди, которые готовы к самопожертвованию, способны защитить свою землю и свою семью, и которые всеми средствами отстаивают свое право жить в свободной стране свободных людей.

Напомним, ранее украинцев с Новым годом и Рождеством поздравил премьер Арсений Яценюк.