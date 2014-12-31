Яценюк поздравил украинцев с Новым годом: мы отстояли свое государство и свое будущее

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что украинцы отстояли свое государство, свое будущее и Украина станет членом ЕС. Текущий 2014 год для украинцев стал целой эпохой.

Об этом он заявил в своем Новогоднем поздравлении, которое опубликовано на Правительственном портале.

"Эпохой борьбы за нашу свободу, за нашу независимость, за наше право жить, за наше право иметь свою страну - свою Украину. Мы устояли. Нас пытались уничтожить, нас пытались побороть, нас пытались захватить. Но мы боролись, мы воевали и мы отстояли. Отстояли свое государство и свое будущее", - подчеркнул премьер.

По его словам, каждый гражданин думает о своем будущем и будущем своего государства.

"Человек хочет знать, какой будет жизнь, есть ли уверенность в том, что завтра будет лучше. Есть такая уверенность. Есть уверенность и вера в том, что мы все вместе преодолеем, что мы все вместе победим. Что наша страна будет образцовой страной в Европейском Союзе. Что наша украинская семья будет достойной европейской семьей с украинским паспортом, с украинским гражданством, и по этому паспорту можно будет легко передвигаться по всем территориям Европейского Союза", - отметил Яценюк.

По его мнению, вера, уверенность и тяжелый труд - это залог нашего украинского успеха.

"Вера, уверенность и тяжкий труд - это залог нашего украинского успеха. Мы вместе победим. С Новым годом и Рождеством Христовым! Бог с нами, а, значит, с нами успех и победа", - подытожил премьер.

Напомним, 30 декабря Яценюк провел итоговую пресс-конференцию. Больше заявлений премьера читайте в спецтеме "Главреда".