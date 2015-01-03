МВД разорвало "паспортный" договор с ЕДАПСом: государство сэкономит сотни миллионов - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков заявил о расторжении договора с консорциумом ЕДАПС, который много лет был монополистом по выпуску паспортов в Украине.

Об этом он написал в Facebook.

"Многолетний договор с ЕДАПС расторгнут. Близко к завершению расследование уголовного дела о возможных злоупотреблениях и коррупции в МВД, в системе выпуска и реализации гражданам Украины бланков паспортов и иных документов. Речь о сотнях миллионов гривен", - написал он.

По его словам, дело касается не только финансовых убытков, но задевает и государственную безопасность.

"Фактически, государство было отстранено от процедуры изготовления и персонализации паспортов своих граждан, а ЕДАПС имел возможность выдавать любые паспорта на любое имя. Ни один паспортный контроль не мог обнаружить подделки, поскольку паспорт соответствовал всем критериям защиты", - цитирует министр материалы уголовного дела.

Сейчас всю продукцию необходимую МВД изготавливает государственный Полиграфкомбинат "Украина". "Только за последние три квартала на бланках паспортов, водительских удостоверениях, от прежних ЕДАПСовских цен, удалось сэкономить для страны 108 млн. грн", - утверждает Аваков, добавляя, что в результате принятых мер властям удалось уменьшить стоимость бланковых документов, ранее закупавшихся в консорциуме.

Так, по его словам, в 2013-м заграничный паспорт стоил до 800 грн, в 2014 стал стоить 120 грн, свидетельство о регистрации транспортного средства или удостоверение водителя - 198 грн и 114 грн соответсвенно.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцы заплатят за биометрические паспорта.