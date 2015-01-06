Наемники из России продают в рабство украинских военных - правозащитница

Российская правозащитница, создатель группы "Груз 200 из Украины в Россию" Елена Васильева заявила, что наемники из России на Донбассе захватили восемь украинских силовиков и продали их в рабство.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

В то же время она подчеркнула, что противник сейчас делает из украинцев товар.

"Часть украинских граждан, я некоторых людей нашла в Адыгее, проданы в рабство, и это правда, причем некоторые из них были в списках погибших, а они оказались проданными", - сказала Васильева.

"Через месяц после того, как они были объявлены погибшими, мы их обнаружили в списках проданных в рабство в Чечню и Адыгею кадыровцами", - добавила правозащитница.

Отвечая на уточняющий вопрос о количестве украинских граждан, проданных в рабство, активистка заявила: "…это как минимум восемь человек, это украинские военнослужащие, в частности, из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, побывавшие под Иловайском".

Напомним, ранее Елена Васильева сообщила, что на Донбассе погибли или пропали без вести более пяти тысяч российских военных, при этом тела военнослужащих исчезают на территории Ростовской области и разных регионов.