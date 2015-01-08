В Луганске трое российских спецназовцев получили ранения в разборках с боевиками - соцсети

Спецназ Внутренних войск РФ поучаствовал в луганских разборках с бандитами и потерял троих бойцов.
В Луганске во время разборок с боевиками трое бойцов спецназа Внутренних войск РФ были ранены.
Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.
"При выполнении поставленных задач (окружение периметра базы второго батальона 4-й бригады "Минобороны" ЛНР) подразделениями 17-го отряда специального назначения Внутренних войск МВД РФ "Эдельвейс" (из Минеральных вод) трое бойцов получили ранения.
В то же время не сообщается, кем были ранены россияне - украинскими патриотами или же местными "ополченцами", базу которых они блокировали.
Напомним, ранее сепаратистские группы в соцсетях рассказали о неудаче, которая постигла диверсантов на Донбассе - после встречи с засадой украинской армии трое боевиков ДНР были убиты.