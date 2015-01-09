Савченко похудела на 10 кг, из-за голодовки возможна трагедия - адвокаты

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежды Савченко за время голодовки похудела на 10 кг.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал ее адвокат Марк Фейгин.

"Надежда Савченко похудела на 10 кг к 28 дню голодовки", - отметил он.

В то же время еще один защитник украинки - Николай Полозов - на своей странице в соцсети написал, что "каждый новый день голодовки Надежды приближает нас к неминуемой трагедии".

Напомним, украинская летчица была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК.

На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.