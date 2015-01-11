Порошенко отбыл в Париж: примет участие в Марше единства

В воскресенье, 11 января, Президент Петр Порошенко отбыл в Париж (Франция), где он примет участие в Марше единства.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

В то же время в ведомстве уточнили, что мероприятие организовано для демонстрации единства в противодействии терроризму.

В марше примет участие ряд мировых лидеров: канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии - Маттео Ренци, Латвии - Лаймдота Страуюма, Испании - Мариано Рахой, Норвегии - Эрна Солберг, Швеции - Стефан Левен.

Также столицу Франции посетит президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже произошел ряд терактов. Больше о самом громком из них - расстреле журналистов Charlie Hebdo - читайте в спецтеме "Главреда".