Порошенко, Меркель и Олланд провели короткую встречу по ситуации на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел трехстороннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Франсуа Олландом накануне марша единства в Париже.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца передает ТАСС.

В ходе краткой беседы, которая продолжилась около 15 минут, стороны затронули ситуацию на Донбассе и пути урегулирования кризиса.

Как сообщал "Главред", в столице Франции проходит марш в память о жертвах терактов 7-9 января, на который собралось более миллиона человек.