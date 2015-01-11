В России заверили, что Украина не требовала выдачи Януковича

Украина не направляла России официального запроса о выдаче беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка в интервью Российской газете.

"Запросы о выдаче украинских политических деятелей, в том числе и Януковича, из компетентных органов Украины пока не поступали. При поступлении таких запросов они будут рассматриваться в соответствии с международными договорами и законодательством России", - заверил он.

При этом Чайка рассказал, что "в целом" с генпрокуратурой Украины "сохраняются необходимые контакты".

"В том числе мы направляем запросы о правовой помощи российских следственных органов и рассматриваем аналогичные запросы украинской стороны", - подчеркнул он.

Напомним, в начале марта 2014 года Интерпол получил официальный запрос Украины на включение бывшего президента Виктора Януковича в список лиц, которые должны быть арестованы по обвинению в злоупотреблении властью и убийстве.

До этого Янукович появился в базе розыска МВД Украины.

Также в этой базе есть имена экс-главы МВД Виталия Захарченко и бывшего руководителя Администрации Президента Андрея Клюева.

Бывший генпрокурор Украины Олег Махницкий заявлял, что Украина объявила Януковича и Виталия Захарченко в международный розыск.

Известно, что Янукович находится в России, где несколько раз выступал на пресс-конференциях и заявлял, что считает себя законным президентом Украины.

26 февраля прошлого года Генеральная прокуратура объявила о подозрении Виктору Януковичу, Андрею Клюеву, Виктору Пшонке, Виталию Захарченко и ряду силовиков.

22 февраля Верховная Рада лишила Януковича президентских полномочий и назначила досрочные выборы президента на 25 мая.

Новые украинские власти пока не довели до суда ни одного дела в отношении Януковича и его людей. Организаторы массовых убийств на Майдане пребывают на свободе, активы Януковича и его группировки не возвращены Украине.