В России заверили, что Украина не требовала выдачи Януковича

По словам генпрокурора РФ, в Москве не получали запросов на выдачу Януковича и беглых экс-чиновников.
Украина не направляла России официального запроса о выдаче беглого экс-президента Виктора Януковича.
Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка в интервью Российской газете.
"Запросы о выдаче украинских политических деятелей, в том числе и Януковича, из компетентных органов Украины пока не поступали. При поступлении таких запросов они будут рассматриваться в соответствии с международными договорами и законодательством России", - заверил он.
При этом Чайка рассказал, что "в целом" с генпрокуратурой Украины "сохраняются необходимые контакты".
"В том числе мы направляем запросы о правовой помощи российских следственных органов и рассматриваем аналогичные запросы украинской стороны", - подчеркнул он.
Напомним, в начале марта 2014 года Интерпол получил официальный запрос Украины на включение бывшего президента Виктора Януковича в список лиц, которые должны быть арестованы по обвинению в злоупотреблении властью и убийстве.
До этого Янукович появился в базе розыска МВД Украины.
Также в этой базе есть имена экс-главы МВД Виталия Захарченко и бывшего руководителя Администрации Президента Андрея Клюева.
Бывший генпрокурор Украины Олег Махницкий заявлял, что Украина объявила Януковича и Виталия Захарченко в международный розыск.
Известно, что Янукович находится в России, где несколько раз выступал на пресс-конференциях и заявлял, что считает себя законным президентом Украины.
26 февраля прошлого года Генеральная прокуратура объявила о подозрении Виктору Януковичу, Андрею Клюеву, Виктору Пшонке, Виталию Захарченко и ряду силовиков.
22 февраля Верховная Рада лишила Януковича президентских полномочий и назначила досрочные выборы президента на 25 мая.
Новые украинские власти пока не довели до суда ни одного дела в отношении Януковича и его людей. Организаторы массовых убийств на Майдане пребывают на свободе, активы Януковича и его группировки не возвращены Украине.