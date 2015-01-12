В Донецке от главаря ДНР требуют прекратить залпы из жилых кварталов

Жители Донецка потребовали от главаря ДНР Александра Захарченко прекратить обстрелы из Калининского района.

Об этом сообщают "Донецкие вести".

"Мы требуем запретить приказом любые залпы артиллерии и ракетных систем залпового огня ("Град", "Смерч", "Ураган" - прим. ред.) с территории Калининского района. Наш район – тыловой, и любые залпы дают формальный повод для нанесения удара по нам", - говорится в обращении.

Также местные жители отметили, что звонить на телефон "горячей линии" или в штаб боевиков не имеет смысла, так же, как и вступать в дискуссии с ними.

"Это заявление надо распечатать и собрать как можно больше подписей жителей своего и соседних домов. А затем отнести их в Дом Правительства (здание Донецкой ОГА). Помните! До тех пор, пока не будет чёткого приказа Захарченко или Кононова, формально артиллеристам можно стрелять из любых районов", – говорится в обращении.

Напомним, по данным ООН, в боях на Донбассе погибло свыше 4800 человек, еще около миллиона стали беженцами.