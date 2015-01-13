В зоне АТО становится жарко: боевики 84 раза били по позициям силовиков

Несмотря на объявленное переимрие, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе продолжает усложняться. Боевики увеличивают количество и интенсивность обстрелов позиций силовиков и населенных пунктов. Всего за сутки боевики 84 раза обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В течение ночи боевики 26 раз обстреляли позиции наших военных. Под огонь террористов попали 11 населенных пунктов и позиции украинских военных вблизи них", - говорится в сообщении.

Однако, "наши военные не теряют контроля над своими позициями и, при необходимости, адекватно реагируют, подавляя наиболее активные и опасные огневые точки террористов", - отметили в штабе.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что пользуясь т.наз. режимом "перемирия" в зоне АТО на Донбассе, боевики и российские военные пытаются наносить удары по украинским силовикам, но получают ощутимые ответные удары.