В зоне АТО служат около сотни военных комиссаров - Генштаб

В зоне АТО на Донбассе проходят службу около сотни военных комиссаров всех уровней, которые были призваны во время первых трех волн мобилизации.

Об этом заявил один из руководителей Генштаба Украины, генерал-майор Владимир Талалай, передает "Укринформ".

"В зону АТО было направлено около 100 военных комиссаров", - сообщил он, добавив, что призыв военкомов будет продолжаться.

Также генерал сообщил, что в ходе трех волн частичной мобилизации были сформированы 32 батальона теробороны.

"Во время первых трех очередей мобилизации мы сформировали около 32 батальонов территориальной обороны, которые потом были переформированы в мотопехотные, механизированные батальоны. Военные комиссары выполняли задачи вместе со своими батальонами в зоне АТО", - отметил Талалай.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали о планах очередной частичной мобилизации в 2015 году.