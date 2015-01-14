Европарламент готовит призыв к членам ЕС помогать Украине оружием

Европарламент готовит призыв к членам Евросоюза помогать Украине оружием на условиях продажи или аренды.

Об этом говорится в резолюции Европарламента по Украине, передает "Украинская правда".

В документе подчеркивается, что на сегодняшний день никаких ограничений для поставок оружия Украине из стран-членов ЕС не имеется.

"Европарламент напоминает, что 16 июля Совет ЕС отменил эмбарго на поставки оружия Украине, и, таким образом, сейчас нет каких-либо возражений, в том числе правовых ограничений для государств-членов предоставлять вооружение Украине, в частности, на основании договора об аренде", - говорится в тексте резолюции.

Также в резолюции подчеркивается - "ЕС должен изучить способы поддержки украинского правительства в вопросе укрепления оборонного потенциала Украины и защиты ее внешних границ, основываясь на опыте трансформации вооруженных сил стран-членов ЕС, которые входили в бывшую Организацию Варшавского договора, особенно в рамках уже предоставленной учебной подготовки вооруженным силам в других частях мира".

Кроме того, Европарламент намерен поддержать текущие поставки нелетального оборудования Украине.

В другом пункте резолюции отмечается принятие Радой закона, который отменяет внеблоковый статус Украины.

"Европарламент поддерживает Президента Петра Порошенко, который заявил, что Украина сейчас срочно должна сосредоточить внимание на политических, экономических и социальных реформах, и отметил, что вступление в НАТО – это вопрос, который должен быть вынесен на Всеукраинский референдум на более поздней стадии", - говорится в тексте документа.

В резолюции подчеркивается, что приближение Украины к ЕС стоит отдельно от вопроса вступления в НАТО.

Напомним, ранее стало известно, что пять из шести фракций Европарламента отказались вносить в текст резолюции признание ЛНР и ДНР террористическими организациями. В то же время, документ готовился еще до бойни под Волновахой и может быть изменен.