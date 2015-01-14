Европарламент готовит призыв ввести жесткие санкции против России

Проект резолюции Европарламента, которая готовится к принятию на сессии 15 января, призывает к ужесточению санкций против России.

Об этом говорится в тексте документа, передает "Украинская правда".

Кроме того, евродепутаты предлагают ввести систему индикаторов, которые позволят следить за ситуацией и дадут возможность снятия этих санкций.

Также Европарламент готовится заявить, что "осуждает террористические акты и криминальную деятельность, совершенную сепаратистами и другими вооруженными формированиями на Востоке Украины".

Отдельно депутаты намерены осудить "агрессивную и экспансионистскую политику РФ", обвиняя Россию в "ведении необъявленной гибридной войны против Украины", а также призывает Москву "безотлагательно остановить эскалацию, в том числе – прекратить поставки в Украину оружия, наемников и военных".

Главным элементом давления на Россию, по мнению Европарламента, должны оставаться санкции.

Планируется, в частности, призвать Совет Евросоюза к продолжению существующих санкций на заседании совета в марте 2015 года. Как известно, в это время заканчиваются первые персональные ограничения против представителей российской политической элиты, которые были введены Евросоюзом в ответ на аннексию Крыма.

В то же время депутаты подчеркнули, что даже при сохранении нынешней ситуации эти санкции должны быть усилены.

В случае же новой агрессии РФ против Украины новые санкции должны предусматривать " ядерный сектор, ограничить возможности российских субъектов (в том числе компаний) проводить международные финансовые транзакции (речь идет о так называемом замораживании доступа к SWIFT)".

Евросоюз "должен быть готовым к поддержке стран-соседей России (в случае контрсанкций)", говорится в документе.

При этом Европарламент "подчеркивает необходимость установить четкий набор показателей, выполнение которых позволит предотвратить РФ усиление санкций, а также приведет к снятию существующих".

В перечень условий для снятия санкций, по мнению ЕС, должны войти безусловный вывод российских сил, а также поддерживаемых Россией вооруженных групп из Украины; восстановление контроля Украины над всей территорией, включая Крым; обмен всеми задержанными, включая Надежду Савченко.

Голосование по документу состоится в четверг, 15 января. Вечером 14 января состоятся дебаты депутатов по этому вопросу.

Напомним, ранее стало известно, что в тексте резолюции есть призыв к членам Евросоюза помогать Украине оружием - на условиях продажи или аренды.