В Раду внесен проект документа о недоверии генпрокурору Яреме

В парламенте зарегистрирован проект постановления о недоверии руководителю Генпрокуратуры Украины Виталию Яреме.

Об этом в своем Facebook сообщил депутат Егор Соболев.

"Наш антикоррупционный комитет Рады заслушал информацию ГПУ о расследовании экономических преступлений банды Януковича, против которых есть санкции ЕС, и террора Майдана", - рассказал депутат и добавил, что остался крайне недоволен этим отчетом.

"Больше слушать я не хочу. Регистрируем проект решения парламента об отставке Виталия Яремы", - резюмировал Соболев.

Напомним, ранее сам генпрокурор отметал сравнения со своим предшественником – скандальным Виктором Пшонкой и подчеркивал, что все должно идти по закону, в том числе расследование кровавых преступлений против Майдана.