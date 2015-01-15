Волонтер рассказал, как помогли "киборгам" "наделать много шороха в аэропорту"

Волонтеры инициативы "Вернись живым", которые поставляют средства связи, оптику, тепловизоры и пр. украинским силовикам в зоне АТО, спасли сотни жизней наших военных и помогли уничтожить сотни боевиков.

Об этом основатель и координатор волонтерской инициативы "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, самое ценное и существенное, что приходилось передавать нашим бойцам, это артиллерийские тепловизионные дальномеры, "один из которых наделал много шороха в аэропорту".

"То, о чем вы читали о потерях России под аэропортом в октябре-ноябре и в первой половине декабря, было благодаря этому устройству", - говорит координатор инициативы.

"Нам известно достоверно о спасении более 150 человек с нашей помощью. Это те, кто нам отзвонился. Это из серии: "Передо мной лежат три трупа, если бы вы не прислали тепловизор, тут лежали бы мы", - рассказывает волонтер.

Дейнега вспомнил несколько жизненных историй: "Самая смешная, когда в нашу рацию попала пуля, и рация спасла человеку жизнь. Самое масштабное это то, что рассказывали бойцы из аэропорта - без тепловизоров они не смогли бы его удержать. С октября месяца каждая бригада, которая туда заходит, очень быстро нами упаковывается как минимум пятью тепловизорами, плюс что-то оставляют предшественники".

"Буквально пять дней назад я был под аэропортом и буквально вчера туда поехала дополнительная подмога от нас", - подытожил он.

Напомним, что именно волонтеры "Вернись живым" закупили уникальные снайперские винтовки H-S Precision 338 калибра ("Викусю" и "Олю"), для "киборгов" донецкого аэропорта, после чего боевики уже "не ходили, а бегали".