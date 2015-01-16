Россияне перебросили к Дебальцевскому плацдарму 15 бронемашин, 3 танка и солдат Южного округа

В зоне конфликта на Донбассе российские войска продолжают вести активные действия, наращивая градус напряженности. Так к флангу Дебальцевского плацдарма прибыли танки и военные Южного военного округа РФ.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"К флангу Дебальцевского плацдарма (район н.п.Ирмино) прибыла ротная тактическая группа (РТГ) российско-террористических войск. В составе данной группы - 15 боевых бронированных машин и 3 танка. Данная РТГ - передовое подразделение БТГ противника, которая перекидывается через Краснодон-Луганск и сосредотачивается за н.п. Стаханов", - говорится в сообщении.

По данным эксперта, группа укомплектована российскими военнослужащими из состава частей и соединений Южного военного округа РФ.

Также "в районе н.п.Гранитное – Тельманово прибывшая накануне бронегруппа заняла позиции в первой линии. В промежутке между Тельманово и Комсомольское отмечается активное движение транспортных средств противника в обоих направлениях, а также активная работа радиосредств.", - отметил Тымчук.

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что под Дебальцево россияне гонят бронемашины и маскируются "под ополчение".

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