В ГПУ объяснили, почему голосовавших за "диктаторские законы" нардепов не наказали

Генпрокурор Виталий Ярема заявил, что на сегодняшний день у ведомства нет оснований для привлечения к уголовной ответственности депутатов, голосовавших за "диктаторские законы" 16 января.

Об этом он сообщил во время брифинга, пишет Укринформ.

"Согласно статье 80 Конституции Украины, народный депутат Украины не несет юридической ответственности за голосование", - отметил чиновник.

"Поэтому привлечь тех людей, рядовых, можно сказать, депутатов, которые голосовали (за "диктаторские законы" - ред.) к уголовной ответственности сегодня нет никаких оснований", - добавил Ярема.

В то же время генпрокурор напомнил, что на данный момент о подозрении сообщено только экс-депутатам Владимиру Олейнику и Игорю Калетнику.

"Мы объявили в розыск и объявили подозрение народным депутатам Олейнику и Калетнику, дали поручение СБУ и МВД провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью их задержания, доставки в суд для избрания меры пресечения", - сказал Ярема.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что 16 января является "черным днем" в истории Украины и украинского парламентаризма.