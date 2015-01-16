СБУ объявила в розыск экс-нардепов Колесниченко и Левченко: посягали на целостность Украины

Главное следственное управление Службы безопасности Украины составило сообщение о подозрении и объявило в розыск бывших народных депутатов Николая Левченко и Вадима Колесниченко, сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

Об этом он написал в Facebook.

"Информирую вас о том, что составлено сообщение о подозрении гражданам Украины, бывшим народным депутатам Николаю Левченко и Вадиму Колесниченко. Они объявлены в розыск", - сообщил он.

"16 января т.г. главным следственным управлением Службы безопасности Украины составлено сообщение о подозрении и объявлены в розыск граждане Украины, бывшие народные депутаты Николай Левченко и Вадим Колесниченко. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 110 УК Украины, которое заключается в публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, к выходу из состава Украины ее отдельных регионов, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения суверенитета Украины, ее целостности и неприкосновенности государственной границы, оккупации части территории Украины подразделениями вооруженных сил Российской Федерации", - добавил Лубкивский.

По его словам, председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что правосудия не избежать ни тем, кого объявили в розыск раньше и сегодня, ни тем, кому будет предъявлено обвинение в дальнейшем.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада лишила регионала Колесниченко депутатского мандата.