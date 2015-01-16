В полке "Азов" рассказали о бое под Гранитным: есть раненые

Возле села Гранитное Донецкой области произошел бой между полком "Азов" и террористами, двое военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится на странице воинского формирования в Facebook.

В то же время силовики уточнили, что сначала террористы обстреливали позиции полка.

"Полчаса назад осколочные ранения из 120-мм миномета получил боец полка. Сейчас ему оказывают помощь медики... Также известно, что ранения получил боец ВСУ", - говорится в сообщении.

Позже в воинском формировании заявили, что под Гранитным продолжается бой. "Удалось эвакуировать с поля боя тяжелораненого бойца ВСУ и легкораненого бойца "Азова"", - отметили силовики.

Напомним, ранее сообщалось, что возле села Гранитное бойцы полка "Азов" вывесили на передовой флаг Украины. Видео смотрите здесь.