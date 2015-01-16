Янукович пригласил армию РФ в Украину, выдавать его не будут - экс-министр

Вероятность того, что Россия выдаст Украине Януковича – нулевая, заявил бывший министр юстиции Украины Сергей Головатый.

Об этом он заявил в комментарии "Главреду".

По его мнению, Янукович виновен в российской военной агрессии против Украины.

"Гражданин Янукович пригласил российскую армию на территорию Украины. Какой дурак его будет выдавать? Ведь российское государство выполнило просьбу Януковича – осуществить агрессию против нашей страны", сказал Головатый.

Вместе с тем бывший министр юстиции считает, что Россия не будет утруждаться формулировкой отказа выдачи Януковича.

"При этом отказ выдачи никто никому не будет объяснять, даже формально. Ожидать от России следования юридическим нормам нет никакого смысла", считает он.

В то же время Головатый критически оценил работу Генерального прокурора Виталия Яремы.

"Происходящее сейчас у нас – это, скорее, имитация деятельности со стороны генерального прокурора. Не прошло и года, как генеральный прокурор начал что-то делать. Что он там будет требовать? Не нужно было просто год назад выпускать Януковича, не нужно было дать ему сбежать", добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит документы на выдачу Януковича и Азарова Россией.