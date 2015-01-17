Политическая фантастика: выдаст ли Путин Януковича Украине?

Генеральная прокуратура Украины вспомнила о бывшем главе государства Викторе Януковиче, бежавшем из страны в Россию почти год назад. ГПУ, по словам генпрокурора Виталия Яремы, намерена требовать от России экстрадиции экс-президента, и уже собирает необходимый пакет документов. Он также отметил, что, помимо того, в настоящее время, в розыске находятся еще 26 чиновников режима Януковича, в том числе и бывший премьер Николай Азаров.

"Вы знаете, что три дня назад Криминальная полиция Интерпола объявила в международный розыск Януковича и Азарова, и сегодня это дает нам возможность уже официально требовать его возвращения из Российской Федерации, то есть, обращаться к РФ, чтобы он был экстрадирован в Украину и привлечен к уголовной ответственности", – заявил Ярема.

Вероятность выдачи Януковича российской стороной Украине опрошенные "Главредом" эксперты оценивают либо как нулевую, либо как слишком оптимистичную, либо как нечто из области фантастики. По их мнению, Россия никогда на это пойдет. При этом в один голос эксперты заявляют, что ГПУ слишком опоздала с этим шагом – надо было требовать экстрадиции Януковича сразу или вообще не допустить его побега из страны.

Экс-министр юстиции Сергей Головатый:

Вероятность того, что Россия выдаст Украине Януковича – нулевая. Гражданин Янукович пригласил российскую армию на территорию Украины. Какой дурак его будет выдавать? Ведь российское государство выполнило просьбу Януковича – осуществить агрессию против нашей страны.

При этом отказ выдачи никто никому не будет объяснять даже формально. Ожидать от России следования юридическим нормам нет никакого смысла.

Происходящее сейчас у нас – это, скорее, имитация деятельности со стороны генерального прокурора. Не прошло и года, как генеральный прокурор начал что-то делать. Что он там будет требовать? Не нужно было просто год назад выпускать Януковича, не нужно было дать ему сбежать.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала:

На сегодняшний день у генерального прокурора нет никаких оснований быть оптимистом относительно того, что Россия выдаст бывшего президента Януковича украинской стороне в силу многих причин. Одна из них – отношения между Россией и Украиной, которые, мягко говоря, вообще не являются отношениями. Государства находятся в состоянии необъявленной войны. Вторая – есть определенные финансовые вопросы Януковича и Российской Федерации, связанные между собой.

Потому я не вижу оснований, чтобы Россия пошла на это. Вероятно, с точки зрения Путина, это будет значить, что Россия утратит лицо. Если российская власть утверждает, что в Украине "фашисты" осуществили государственный переворот, то как она тогда объяснит людям выдачу Януковича?

Формально отказ в выдаче Януковича Россия может попытаться объяснить стремлением помочь президенту, который в результате переворота был незаконно отстранен от должности, избежать преследования.

Украине нужно было реагировать и делать все, что она делает сейчас, намного раньше, а не через год после всех событий. Сейчас уже поздно, теперь мы можем говорить сколько угодно, но без толку. Все нужно делать в свое время. А вышло, что прошел год, и никто к России не обращался с требованием выдать Януковича. Это всё – проблемы украинской власти и правоохранительных органов.

Объявление Януковича в розыск Интерполом – это основание для того, чтобы были наложены санкции на какие-то имущественные и денежные ресурсы Януковича и его окружения, не больше. Разве что, если он вдруг решит выехать из России за границу, то его там теперь смогут задержать.

Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко:

Эта идея из области не научной, а политической фантастики. Уже стало известно, что бывший министр внутренних дел времен Януковича (Виталий Захарченко – Ред.) получил российский паспорт. Еще раньше сообщалось, что такие паспорта давно получили все те, о ком сегодня вспомнила наша прокуратура. Иногда складывается впечатление, что наша прокуратура вспоминает о деле только тогда, когда сделать уже ничего нельзя. Поэтому, на мой взгляд, шансов на то, что всех этих лиц российская сторона выдаст, нет практически никаких. Даже если они на данный момент еще не получили российское гражданство, после этого задним числом им его оформят. А потом вступит в силу норма российской конституции, согласно которой российских граждан не выдают за рубеж.

Россия, как известно, не реагирует на такие вещи, как объявление кого-то в розыск Интерполом. Так будет и в случае с Януковичем. Потому об этом можно спокойно забыть.

В целом, складывается впечатление, что Украина реагирует на происходящее тогда, когда реагировать уже не нужно. В любом случае, как бы мы сейчас себя не повели, это не даст никакого практического результата, потому что Россия никого отдавать Украине не будет.